Füze paniği! Kuzey Kore ateşledi
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Kore ordusu birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşledi.04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:07
Kuzey Kore’nin Kore Yarımadası’nın doğu açıklarına kısa menzilli füzeler ateşlediği bildirildi.
Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'ın, Genelkurmay Başkanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, Kuzey Kore ordusu, doğudaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşledi.
Ateşlemenin yerel saatle sabah 09.06'da gerçekleştiğini bildiren yetkililer, füzelerin teknik detaylarını henüz tespit edemediklerini aktardı.
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