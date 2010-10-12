'Füze kalkanı projesini müzakere ediyoruz’

Bakan Gönül, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, TSK personelinin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin protokol imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, “Füze kalkanı projesinde ABD’nin Türkiye’yi karar vermeye zorladığı yönünde haberlerin bulunduğunu” ifade etmesi üzerine Vecdi Gönül, “Hayır, öyle bir şey yok. Karşılıklı müzakere ediyoruz” dedi. Füze kalkanının ilk olarak ABD’nin milli projesi olarak ortaya çıktığını hatırlatan Gönül, projenin Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da hayata geçirilmesinin planlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanı Gönül, sözlerine şöyle devam etti: “Bütün NATO ülkelerinin de talebiyle, bu NATO Projesi haline geliyor. Şimdi bu nasıl NATO Projesi olur, bunu karşılıklı görüşüyoruz. Müzakere aşamasında elbette karşılıklı görüşler serdediliyor. Bunu çekince şeklinde değil, karşılıklı müzakerenin şartları olarak mütalaa etmek lazım. Çünkü müzakere henüz bir sonuca ulaşmadı ki orada rezervasyon olsun. Müzakere Lizbon Zirvesi’nde neticeye ulaşacak. Burada tabii bizim için önemli bir husus, bizim de alçak, orta ve yüksek füze savunma sistemlerimiz var. Bunların bir kısmı milli, bir kısmı ortak üretim olarak sunuluyor. Bizim önem verdiğimiz hususlardan birisi de NATO Füze Kalkanı’nın bizim sistemimizi nasıl etkileyeceği, mümkünse bu sistemde bize maliyet bakımından nasıl fayda sağlayacağı. Çünkü bu da milyarların üzerinde bir projedir. Dolayısıyla NATO savunma kalkanının tam Türkiye’yi kapsaması halinde bu füze maliyetinde de önemli bir tasarruf sağlayabiliriz.” Füze Kalkanı Projesi görüşmelerinde, Türkiye’nin, İran ve Suriye’nin tehdit olmaktan çıkartılması konusunda bir isteği olup olmadığının sorulması üzerine Gönül, bunların NATO savunma sistemiyle ilgili konular olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin herhangi bir ülkeyi hedef alma konusunda görüşünün olamayacağını kaydetti. Bakan Gönül, NATO’nun savunma konusunda ne gerekiyorsa, o kararı, hep beraber alacağını belirtti. Füzelerin nereye kurulacağı yönündeki soru üzerine Gönül, “Müzakereler devam ediyor, Türkiye’ye kurulup kurulmayacağı da belli değil” diye konuştu. Füze Kalkanı Projesi müzakereleri sürecinde İran’la bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Vecdi Gönül, bu savunma sisteminin herhangi bir ülkeyi hedef almadığını kaydetti. Gönül, “NATO hiçbir ülkeyi hedef alan bir teşkilat değildir” dedi.