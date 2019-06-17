Futsal heyecanı başladı

Yahyalı Gençlik Ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yahyalı Futbol Okulu, İlçe Müdürlüğü tesislerinde Futsal eğitimine başladı.

Konuya ilişkin bilgi veren Sportif Eğitim Uzmanı Muammer Benli “Yahyalı Futbol Okulu olarak futbol eğitimimize devam etmekteyiz. Bu eğitim devam derken çocuklarımızın futbol yeteneklerini nasıl geliştiririz üzerine kafa yoruyorduk. Dünyada futbol yeteneğini geliştirmede en güzel metodlardan birisi olan futsalı Müdürlüğümüz bünyesinde yapma fikri doğdu. Bu amaçla tesislerimizde futsal salonu yapıldı. İlçe Müdürlüğü tesislerimizde Futsal Salonu faaliyete geçince bizde futbol antrenmanlarımızın paralelinde Futsal eğitimi de vermeye başladık. Kapalı spor salonumuza futsal için olmazsa olmaz çarpma panoları da yapıldıktan sonra uluslararası standartlarda futsal salonumuz oldu. Futsal bildiğiniz gibi yetenek ağırlıklı bir oyun. Futbolcuların yeteneklerini geliştirmedeki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bugün dünya futboluna mal olmuş Pele, Zico, Bebeto, Ronaldinyo, Messi gibi futbolcuların yanında ülkemizde de yakın en bilinen Alex yeteneklerinin gelişiminde futsalın önemli bir yere sahip olduğunu belirtmektedirler. Bizde çocuklarımıza yeteneklerine katkıda bulunacağına inandığımız için futbol eğitiminin yanında Futsal eğitimini de programımıza aldık.” dedi.

Antrenman programı hakkında da bilgi veren Benli, "Okulumuzda sportif anlamda üstün yetenekli 35 futbolcu çocuğumuz bulunmaktadır. Her birisinin yetenek seviyesi farklı olmakla birlikte Futsal antrenmanları sonrası çocuklarımızın bireysel yeteneklerinde ciddi anlamda bir sıçrama ve yetenek seviyelerini birbirine yaklaştırma gibi katkı bekliyoruz. Özellikle dar alanda yeteneği ön plana çıkarmaya dayalı bir spor olan Futsal bireysel yeteneği üst düzeye çıkardığı gibi kondisyon anlamında da çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunacaktır. Haftada 3 gün yaptığımız futbol antrenmanının yanında yaz tatilin de girmesiyle futbol programına ek olarak iki günde Futsal antrenmanı programı uyguluyoruz.” dedi. Çocukların futsala olan ilgisinden de bahseden Muammer Benli, “Futsal antrenmanlarına ilk başladığımızda çocuklarımız bu sporu biraz garipsedi. Onların zihninde futbol ve yeşil saha bütünleştiği için salonda futbol oynama ilk etapta kanıksayamadıkları bir durum oldu. Ancak antrenmanlar devam ettikçe çocuklarımız yeteneksel anlamda futsalın kendilerine bir katkı yaptığını gördü. Bu da onların futsalı sevmesini sağladı. İlk etapta çocuklarımız Futsal kurallarına alışamasalar da yavaş yavaş futsalı ve kurallarını içselleştirmeye başladıklarını görüyoruz" şeklinde konuştu.