Futbolda transfer dönemi yarın başlıyor
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın resmen başlayacak. Sürenin başlaması ile birlikte takımlar kadrolarını yen transferlerle güçlendirecek.16 Haziran 2019 Pazar 10:54
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
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