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Futbolda transfer dönemi yarın başlıyor

Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın resmen başlayacak. Sürenin başlaması ile birlikte takımlar kadrolarını yen transferlerle güçlendirecek.

16 Haziran 2019 Pazar 10:54
Futbolda transfer dönemi yarın başlıyor

Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:54
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