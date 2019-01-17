"Futbolda şike kumpası" davasında 5 tahliye

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, Mehmet Baransu ve Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu 15 sanık ve tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulunurken, müşteki avukatları da tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmış olması, mevcut delil durumu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasının Yargıtay'dan dönmemiş olması gerekçelerini dikkate alarak, tutuklu sanıklar Abdullah Çelik, Ahmet Karakaya, Halil Ardıç, İsmail Özcan ve Musa Siyahkoç'un tahliyesine karar verdi.

Tutuklu 20 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu 14 firari sanık hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sonraki duruşmaların 1 Nisan ile 12 Nisan arasında kesintisiz olarak Silivri'de yapılmasını kararlaştırdı.



