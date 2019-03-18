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Futbolda şike davasını onayan Kundakçı'ya hapis istemi

Dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanınmış birçok kişinin hapis cezasına çarptırıldığı "futbolda şike davası"nı onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'nın yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa verildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:24
Futbolda şike davasını onayan Kundakçı'ya hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan ve dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanınmış birçok kişinin hapis cezasına çarptırıldığı, "futbolda şike davası"nda onama kararı veren eski Yargıtay 5. Daire üyesi Mesut Kundakçı'nın FETÖ yöneticiliğinden yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa sunuldu.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Kundakçı ile avukatı katıldı.

Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Kundakçı'nın FETÖ içerisinde yer aldığı belirtildi.

Terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı vurgulanan mütalaada, Kundakçı'nın mesleğine başlamadan önce var olan örgüt mensubiyetinin Yargıtay'daki görevi süresince de devam ettiği bildirildi.

Sanığın örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığının aktarıldığı mütalaada, Kundakçı'nın uygulamadaki kullanıcı adını isminin ve soyadının baş harfleriyle çocuklarının doğum tarihlerinden oluşturduğu anlatıldı.

Ankesörlü telefonlarla Kudankçı'yla örgüt tarafından iletişim kurulduğunun da belirtildiği mütalaada, bu kapsamda sanığın 5 ayrı hat üzerinden 12 kez arandığına işaret edildi.

- Kundakçı, "üst sorumlu" çıktı

Esas hakkındaki mütalaada, örgüt yöneticileri arasında bulunan Kundakçı'nın, FETÖ'nün Yargıtay Ceza ve Hukuk Daireleri Genel Sorumlusu Ali Akın'a bağlı "Yargıtay Ceza Daireleri Üst Sorumlusu" olarak hiyerarşik yapıda yer aldığı belirtildi.

FETÖ'deki örgüt yöneticiliği görevinden dolayı Kundakçı'nın, emrinde yaklaşık 70 örgüt mensubunun bulunduğu, sanığın bu kişilere çeşitli talimatlar verdiği kaydedildi.

Mütalaada, sanığın örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantıları organize ettiği, "himmet" adı verilen aidatları toplayarak sivil imamlara aktardığı ifade edildi.

FETÖ'nün, "gaybubet" adı verdiği hücre evlerinde saklanmaya yönelik de çalışmalar yapan sanığın, örgüt mensuplarının iletişimde kullanacağı cihazları "Bilgi İşlemci" adı verilenlerden temin ederek üyelere dağıttığının bildirildiği mütalaada, Kundakçı'nın bazı üyelerin kullandığı cihazlara ByLock yüklemesini de sağladığı vurgulandı.

Davların örgüt lehine sonuçlandırılması için de çalışma yapan Kundakçı'nın, üst sorumlu olması nedeniyle bu konularda diğer üyelere talimatlar verdiğinin altı çizilen mütalaada, yargıdaki seçim süreçlerinde de kimlere oy verileceğinin sanık tarafından bildirildiği anlatıldı.

Mütalaada, sanığın, sivil imamlardan Mehmet Baysal ile Celil Kalyoncu'yla iletişiminin bulunduğuna dikkat çekildi.

Esas hakkındaki mütalaada, Mesut Kundakçı'nın, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü yöneticisi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı belirtildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın, eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, Kundakçı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması talep edildi.

- 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/1. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın son karar merci Yargıtayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunmayı hazırlamak için süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma, karar için 22 Mayıs'a bırakıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:24
  1. Eski Yargıtay Üyesi Mesut Kundakçı
  2. FETÖ
  3. Futbolda şike
  4. YARGITAY
  5. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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