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Futbolcunun hakeme uçan tekmesi görüntülendi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde amatör ligde oynanan maçta bir futbolcunun hakeme uçan tekmeyle saldırma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

27 Kasım 2018 Salı 10:53
Futbolcunun hakeme uçan tekmesi görüntülendi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da amatör ligde oynanan karşılaşmada bir futbolcunun hakeme uçan tekme atma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şanlıurfa 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bozovagücü ile Yukarı Göklüspor, Bozova İlçe Stadı'nda karşılaştı. Maçın 90. dakikasında bir pozisyon nedeniyle sahadaki oyuncular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sahaya giren polisler kavga eden futbolcuları ayırmaya çalışırken Yukarı Göklüsporlu bir futbolcu, maçın orta hakemi Ali Cengiz'e uçan tekme attı. Bir anda kendisini yerde bulan hakem Cengiz'i diğer yan hakemler korumaya çalıştı.

Futbolcunun hakeme tekme atma anı ise tribünde maçı izleyen bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, futbolcunun koşarak üzerine geldiği hakeme uçan tekmeyle saldırması ve hakemin yere düşmesi ile polislerin kavga eden futbolcuları ayırma anları bulunuyor.

Kavganın ardından tatil edilen maçın Bozovagücü'nün hükmen 3-0 galip sayılmasına karar verildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:53
  1. Bozova
  2. Futbolcu hakem arbedesi
  3. kavga
  4. Şanlıurfa

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