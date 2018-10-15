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Futbolcuların saldırısına uğramışlardı! Putin kararını verdi

Zenit St. Petersburg oyuncusu Aleksandr Kokorin ve Krasnodar forması giyen Pavel Mamayev'in saldırdığı iki bakanlık görevlisi Denis Pak ve Sergey Gaysin'e, Putin tarafından devlet nişanı verildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:34
Futbolcuların saldırısına uğramışlardı! Putin kararını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kokorin ve Mamayev'in bir kafede saldırdığı Rusya Devlet Bilim Merkezi NAMI Genel Müdürü Sergey Gaysin ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Otomotiv ve Demiryolu Mühendisliği Dairesi Başkanı Denis Pak'a devlet nişanı verdi. Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesinde kararın gerekçesinin ikilinin yerli araç üretimi alanındaki bir projede verdiği katkılar olduğu belirtildi.

​Karar çerçevesindeGaysin 'Aleksandr Nevskiy Nişanı', Pak ise '2. Dereceden Vatan Hizmeti Nişanı' aldı.

Kokorin ile Mamayev, geçen günlerde gittikleri bir kafede, Pak ve Gaysin'e saldırmıştı. İkilinin aralık ayındaki duruşmalarına kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

NAMI Putin'in yeni zırhlı limuzini Aurus Senat ve diğer araçların üretiminin gerçekleştirildiği Kortej projesini yürütmüştü.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 17:34
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