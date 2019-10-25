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TFF''den futbolcuların döven antrenör Halil Kurt hakkında soruşturma

Kayseri'de yaşanan dayak skandalı sonrası TFF harekete geçti. TFF Hukuk Müşavirliği, sosyal medyada çıkan teknik direktörün futbolcularını tokatlama görüntüsünü delil olarak görüp, Halit Kurt hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

25 Ekim 2019 Cuma 12:44

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halil Kurt, soyunda odasında genc futbolculara şiddet uygulamış ve hakaretler savurmuştu. Bu olayın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. TFF'nin bu olay hakkındaki hamlesi merakla bekleniyordu.

TFF'den soruşturma hamlesi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, sosyal medyada gündem olan bu görüntüleri suç unsuru delil olarak görerek Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt hakkında detaylı bir soruşturma başlattı. Yapılacak detaylı inceleme sonrasında Kurt, disiplin kuruluna sevk edilecek.

Süreç nasıl işleyecek?

TFF Hukuk Müşavirliği'nin başlattığı soruşturma için detaylı bir rapor hazırlanacak. Bu raporda, öncelikle olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiğine bakılacak. Ardından herhangi bir şikayet olup olmadığı araştırılacak. Antrenörün lisansının tescilli olup olmadığı incelenecek. Daha sonra maçın 'amatör küme maçı mı, özel maç mı' olduğuna bakılacak. Maç amatör küme maçı ise Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na; özel maç ise İl Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. 

Yapılacak sevk sonrasında ise kulüpten ekstra bilgi alınacak. Futbolcuların görüşüne başvurulduktan sonra antrenörün savunması istenecek. Yapılan bu işlemlerin ardından karar verilecek.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 12:44
  1. Kayseri Meysuspor
  2. Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt
  3. Halil Kurt
  4. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği

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