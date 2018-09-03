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Futbolcuların bedelli askerlik tarihi açıklandı!

Bedelli askerlikten faydalanacak olan futbol camiası başta olmak üzere birçok sporcu sezon tatillerine uygun şekilde askerlik yapacak.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:59
Futbolcuların bedelli askerlik tarihi açıklandı!

Meclisten geçerek kanunlaşan ve 3 Ağustos'ta başlayıp 3 Kasım'da sona erecek olan bedelli askerlik için başvurular devam ediyor. Şimdiye kadar 450 binden fazla kişinin başvurduğu bedelli askerlikten milli takım oyuncuları, futbolcular ve profesyonel sporcular da yararlanacak.

HAKAN ÜNSAL BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal ile Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan geçtiğimiz günlerde Başklan Erdoğan'la bir araya geldi. Ünsal ve Özalan futbolcuların devre arası veya sezon sonunda silah altına alınmalarıyla ilgili bir düzenleme yapılması için Erdoğan'la görüştü.

Yapılan görüşmelerin ardından gerekli düzenlemeler yapıldı ve milli takım oyuncuları ve profesyonel sporcuların sezon tatillerine uygun bir şekilde silah altına alınmasına karar verildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 12:59
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