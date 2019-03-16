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Futbolcuları taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı

Kırklareli 1. Amatör Süper Lig takımlarından Evrensekizsporlu futbolcuları taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:59
Futbolcuları taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı

Kırklareli 1. Amatör Süper Lig takımlarından Evrensekizsporlu futbolcuları taşıyan midibüs Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole yuvarlandı. Kazada teknik heyet ve futbolculardan toplam 15 kişi yaralandı.

 

Kaza, Kırklareli Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesi yolu üzerinde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar günü oynayacakları 1. Süper Amatör Ligi Demirköyspor maçı antrenmanı için yola çıkan futbolcuları taşıyan 39 LA 211 plakalı midibüs, Evrensekiz yolunda sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir tırla karşı karşıya geldi. Üzerlerine gelen tırdan kurtulmak isteyen midibüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç şarampole yuvarlandı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen tır şoförü ise olay yerinden hızla uzaklaştı.



Ön camı kırarak çıktılar

 

Kaza sonrası takla atarak şarampole yuvarlanan midibüste bulunan futbolcular ve teknik heyetin yardımına ise çevredeki fabrikada çalışan işçiler yetişti. Kazayı duyan işçiler olay yerine gelerek, midibüsün ön camını kırdı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar işçilerin de yardımıyla kırılan ön camdan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi ile Medikent Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralılar taburcu edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:59
  1. Kırklareli
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