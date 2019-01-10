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Futbolculara yönelik FETÖ soruşturmaları dava dosyasında

Eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen yazılı cevapta, faal futbol hayatı devam eden Emre Belözoğlu ile ilgili FETÖ soruşturması yürütüldüğü, diğer oyuncular Gökhan Gönül, Alper Potuk ve Mehmet Topal ile eski futbolcuların da arasında bulunduğu bazı kişiler hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi

10 Ocak 2019 Perşembe 14:14
Futbolculara yönelik FETÖ soruşturmaları dava dosyasında

İSTANBUL (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması kapsamında, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, savcılıktan gelen yazıya göre Emre Belözoğlu ile ilgili FETÖ soruşturması yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Biryol ile bir önceki duruşmada tahliye edilen tutuksuz sanık Ömer Çatkıç katıldı. Diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, celse arasında mahkemeye gelen belgeler okundu. Daha önce alınan ara karar gereği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bazı futbolcularla ilgili FETÖ soruşturması yürütülüp yürütülmediğine yönelik yazı yazıldığı ve bu yazıya cevap geldiği belirtildi.

- Gökhan Gönül ve Tuncay Şanlı'ya takipsizlik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından mahkemeye gönderilen söz konusu yazıda, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak talebinde bulunan Ömer Çatkıç'ın verdiği isimlerden eski futbolcu Erkan Özbey hakkında İstanbul, Uğur Kepir hakkında ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen "FETÖ üyeliği" soruşturması olduğu, Gökhan Tokgöz, Ümit Bozkurt, Mehmet Çakır, Uğur Kavuk, Hakan Özmert, Orhan Ak, Emrah Başsan ve Cihat Arslan hakkında ise FETÖ'ye yönelik herhangi bir soruşturma olmadığı bilgisi verildi.

Aynı yazıda Uğur Boral'ın ifadesinde geçen isimlerden Sedat Yeşilkaya, Ali Cansun Begeçarslan, Serdar Kulbilge ve Kerim Zengin hakkında herhangi bir FETÖ soruşturması olmadığı belirtilirken, eski futbolcular Tuncay Şanlı, Orhan Şam ve Gökhan Gönül hakkında ise "FETÖ üyeliği" suçundan açılan soruşturmalarda takipsizlik kararı verildiğine işaret edildi.

Uğur Boral'ın bahsettiği isimlerden Baykal Çelik, Özgür Koç, Erhan Erkoç ve Ali Şenel hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan soruşturma yürütüldüğü hatırlatılan yazıda, firari bu şüpheliler hakkında yakalama emirleri bulunduğu ifade edildi.

- Emre Belözoğlu soruşturuluyor

Davanın sanıklarından Bekir İrtegün'ün verdiği isimlerle ilgili de bilgiler yer alan yazıda, futbolcular Mehmet Topal, Alper Potuk hakkında yürütülen "FETÖ üyeliği" soruşturmasının takipsizlikle sonuçlandığı, Barış Durmaz ve Ertuğrul Taşkıran hakkında ise herhangi bir FETÖ soruşturması olmadığı bildirildi.

Futbolculardan Emre Belözoğlu hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik bir soruşturma yürütüldüğü ve soruşturmaya devam edildiği bilgisi verilen yazıda, davanın sanıkları Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'ın beyanlarının soruşturmaya faydalı beyanlar olduğu dile getirildi.

- Dosya mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilecek

Duruşmada beyanı alınan sanıklardan Zafer Biryol, örgütle bir bağlantısının olmadığını savunarak, tahliye talep etti. Diğer sanık avukatları da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve beraat talebinde bulundu.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zafer Biryol'un bu halinin devamına ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerinin reddine karar vererek, dosyanın mütalaasını hazırlaması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Heyet, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede bazı sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını indirdikleri, örgütün bankasına para yatırdıkları ve sohbetlere katıldıklarına yönelik iddialar sıralanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:14
  1. Emre Belözoğlu
  2. FETÖ'nün futbol yapılanması
  3. Futbolcu isimleri

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