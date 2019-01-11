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Futbolcular, "Dinler Bahçesi"nde cuma namazı kıldı

11 Ocak 2019 Cuma 14:20
Futbolcular, "Dinler Bahçesi"nde cuma namazı kıldı


ANTALYA (AA) - Devre arası kampı için Antalya'da bulunan bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını "Dinler Bahçesi"nde kıldı.

Futbolcular, cuma namazını kılmak için Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Dinler Bahçesi'ni tercih etti.

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa'nın yanı sıra alt liglerden de bazı takımların futbolcuları ve yöneticileri, cuma namazı için buraya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir de cuma namazını "Dinler Bahçesi"nde kılanlar arasında yer aldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:20
  1. Antalya
  2. Cuma namazı
  3. Dinler Bahçesi
  4. Futbol
  5. Namaz

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