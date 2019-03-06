0553 313 94 23

"Futbolcular daha fazla vergi versin" teklifi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, futbolcuların İsveç’te yüzde 59, Portekiz’de yüzde 56,5, Danimarka ve İspanya’da yüzde 56 oranında vergi ödediğine dikkati çekerek, Türkiye’de de bu oranın yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılması için kanun teklifi hazırladı

06 Mart 2019 Çarşamba 13:22
"Futbolcular daha fazla vergi versin" teklifi

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK - CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, futbolcuların İsveç’te yüzde 59, Portekiz’de yüzde 56,5; Danimarka ve İspanya’da yüzde 56 oranında vergi ödediğine dikkati çekerek, Türkiye’de bu oranın yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılması için kanun teklifi hazırladı.

Antmen'in kanun teklifi, "sporcu ücretlerine uygulanacak vergi tarifesi" başlığıyla Gelir Vergisi Kanunu’na bir madde ekliyor.

Teklife göre, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden, lig usulüne tabi spor dallarında; en üst ligdekiler için yüzde 15,2; en üst altı ligdekiler için yüzde 10,3; diğer liglerdekiler için yüzde 5 gelir vergisi kesilecek. Futbol branşındaki sporcular için bu oranlar iki katı uygulanacak.

Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yapılacak kesinti oranı ise yüzde 5 olacak.

-"Vergi cenneti"

Antmen, futbolcuların İsveç’te yüzde 59, Portekiz’de yüzde 56,5, Danimarka ve İspanya’da yüzde 56 oranında vergi ödediğini, Türkiye’de ise bunun sadece yüzde 15 olduğuna işaret etti.

Bunun da Türkiye’yi futbolcular açısından bir vergi cenneti haline getirdiğini, kaybedenin de Türkiye olduğunu belirten Antmen, Türkiye'nin, futbolcuların ödediği vergi konusunda, dünyanın en gerisinde olan ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Antmen, asgari ücretlinin gelirinin yarısına yakınını vergilere öderken, yılın 130 günü sadece vergiler için çalışırken, çok yüksek standartlarda kazanan futbolcuların çok az vergi vermesinin adaletsizlik ve haksızlık olduğuna dikkati çekti.

Adaletin sağlanması adına Türkiye’de futbolcuların en az memur ve işçilerin ödediği kadar vergi vermesi gerektiğini ifade eden Antmen, "Bu nedenle kanun teklifimizde Türkiye’deki futbolcuların yüzde 30 oranında vergi ödemesi amaçlanmıştır." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:22
  1. Alpay Antmen
  2. futbolcu
  3. gelir vergisi kanunu
  4. kanun teklifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bulunduğumuz yerden rahatsızlığımız söz konusu değil"
    1. "Bulunduğumuz yerden rahatsızlığımız..
    2. Ulaş’ta göreve başlayan bekçilerden..
    3. 15 yaşındaki sürücü 5 yaşındaki çocuğa..
    4. Kadın üretici, Çakırbeyli Köy..
    5. Ulusal Akreditasyon Tanıtım Programı..
    6. "İttifak içinde değiliz, dirsek teması..
    7. Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle..
    8. Başkan Kılıç’tan kandil mesajı
    9. Çağımızın 'saldım çayıra..' zihniyeti
    10. Bülent Uygun son dakika El Rayyan’dan..
    11. Sümela Manastırı'nın ilk bölümü..
    12. Yerin 90 metre altına düşen işçiye..
    13. İş makinesine geçen Vali Sonel, 40..
    14. Fenerbahçe, Madrid deplasmanında
    15. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
    16. Simiti simit yapan pekmezle susam!
    17. Sivas merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu:..
    18. Renault'dan yeni bir özel seri..
    19. İstanbullu’ya özel ‘Ulaşım Asistanı’..
    20. Başkan Öztürk, Sanayi Esnafıyla Buluştu
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'