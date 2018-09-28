Futbolcu, maçta duvara çarparak hayatını kaybetti
18 yaşındaki futbolcu Suarez, oynadıkları maçta sahanın çevresindeki duvara çarparak hayatını kaybetti.28 Eylül 2018 Cuma 16:31
İspanya'da 18 yaşındaki futbolcu maç sırasında sahanın etrafındaki duvara çarparak hayatını kaybetti. FC Navia takımının formasını giyen Jose Roberto Suarez'in ölümü ülkede şok etkisi yaşattı.
Marino de Cudillero'yla oynanan maçta şanssız bir hamle yapan Suarez sahanın çevresindeki duvara çarptı. 12 gün boyunca hastanede kalan genç futbolcu kurtarılamadı.
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