Futbolcu Jacques Faty Azez'deki kampları ziyaret etti

AZEZ (AA) - Futbolcu Jacques Faty, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Azez ilçesinde zorla yerinden edilen sivillerin yaşadığı kampları ziyaret ederek yardım dağıttı.

Senegal asıllı Faty, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın, Bereket Şehri Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile hazırladığı temel gıda yardımı projesi kapsamında Azez'e geldi.

Azez'deki İhtimlat Mukaveme ve Elbil kamplarında gıda dağıtımında bulunan futbolcu, savaşın yetim bıraktığı çocuklarla bir araya geldi.



Bir dönem Türkiye'de Sivasspor forması da giyen defans oyuncusu, Suriye ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Azez'de inşa edilen futbol sahasında, amatör futbolcularla top oynadı, onlara moral verdi.



- "İnşallah savaş sonlanır, insanlar yurtlarına döner"



Faty, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İHH insani yardım vakfı ve Bereket Şehri ile Suriye'ye geldim. Kamplardaki insanlara yardımları ulaştırıyoruz. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'nin buralardaki hizmetlerine destek olmak için buraya geldim." dedi.



Azez'i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Faty, "Burada olmaktan mutluyum. Spor faaliyetlerine destek olmak ve moral vermek için geldim." diye konuştu.



"İnşallah savaş sonlanır, insanlar yurtlarına döner. Suriye, huzur güven ortamına kavuşur." temennisinde bulunan Faty, şu ifadeleri kullandı:

"Kamplar çok vahim durumda, kış aylarında insanların yaşam şartları çok zor. Futbolun birleştirici, kaynaştırıcı bir özelliği vardır. Futbol camiasındaki tüm futbolcuların duyarlı olmasını ve tüm dünyada zor durumdaki insanlara yardım ulaştırmalarını istiyorum."