Futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu düşünülen uçak kayıp

LONDRA (AA) - İngiltere Prömiyer Ligi'ne transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın dün gece Manş Denizi üzerinde kaybolan bir uçakta olmasından endişe ediliyor.



İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre dün gece Manş Denizi üzerinde kaybolan Piper Malibu adlı hafif uçakta Arjantinli futbolcu Sala’nın da bulunduğu düşünülüyor.



Cumartesi günü Cardiff City adlı Prömiyer Lig takımıyla 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalayan Sala’nın yanı sıra uçakta bir kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.



Cardiff City’den yapılan açıklamada da takımın 28 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili “net bilgi edinmeye çalıştığı” kaydedildi.

Fransa’nın Nantes kentinden kalkan uçağın inmesi planlanan Cardiff havalimanına ulaşmadığı, bu havalimanı tarafından da doğrulandı.



İngiltere Sahil Güvenlik kuruluşu, uçağın kaybolduğu noktanın kendi arama kurtarma sahası içinde yer almadığını ancak yine de iki helikopteri bölgeye sevk ettiğini açıkladı.

