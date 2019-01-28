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Futbolcu Emiliano Sala için su altında arama yapılacak

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçak su altında aranacak- Hayranlarının bağışlarıyla toplanan 260 bin sterlinle kiralanan tarama gemisi, cuma günü uçağın kaybolduğu bölgeye ulaşacak

28 Ocak 2019 Pazartesi 21:20
Futbolcu Emiliano Sala için su altında arama yapılacak

LONDRA (AA) - Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçak için su altı arama çalışması başlatılacağı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, geçen hafta Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan ancak Manş Denizi üzerinde kaybolan uçak için su altı araması başlatılacağı açıklandı.

Aramalara devam edilmesini isteyen hayranları, bir kampanya başlatarak yaklaşık 260 bin sterlin topladı.

Bağış kampanyasına Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan'ın da katkıda bulunduğu kaydedildi.

Araştırmacı David Mearns, düzenlediği basın toplantısında, kiralanan bir tarama gemisi ile uçağın radardan kaybolduğu Guernsey adasında cuma günü arama çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

Mearns, kiralanan geminin son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış olduğunu söyledi.

- Hayatından umut kesilmişti

Guernsey polisi, uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olduğu gerekçesiyle arama çalışmalarına son vermişti.

Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığını belirtilen polis, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiğini ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığını duyurmuştu.

İçinde Sala'nın da olduğu hafif uçak, İngiliz Kraliyeti'ne bağlı Guernsey Adası'nın da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı.

Sala, önceki cumartesi günü Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 21:20
  1. Cardiff City
  2. Channel Islands
  3. Emiliano Sala
  4. Guernsey
  5. İngiltere
  6. Manş Denizi

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