Futbolcu Caner Erkin’in açtığı velayet davasında karar

Futbolcu Caner Erkin’in oğlu Çınar için açtığı velayet davası, mahkeme tarafından reddedildi. Çınar annesi Asena Atalay’da kalmaya devam edecek.

Ünlü futbolcu Caner Erkin’in oğlu Çınar’ın velayetini almak için açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen duruşmada Caner Erkin ve Asena Atalay’ın avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmada Caner Erkin’in avukatı Başak Özge Savcıoğlu Tokgöz’ün son sözünü sordu. Avukat Tokgöz her çocuğun sağlıklı bakılma hakkının olduğunu belirterek, "Müvekkilim Caner Erkin’in oğlu Çınar’ın üstün menfaati sağlıklı gelişimi aile ortamında mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için küçük Çınar’ın velayetini talep etmektedir. Müvekkilim evli olup Çınar’ın babasının ikinci evliliğinden kardeşi olmuştur, aile ortamı mevcuttur. Çınar’ın da bu aile ortamında yetişmesi Caner Erkin’in en büyük arzusudur” dedi.

“Asena Atalay oğlu Çınar’a ilgisiz”

Avukat Tokgöz Asena Atalay’ın basına yansıyan ya da yansımayan durumları ve tanıkların beyanlarına göre çocuğu Çınar ile ilgilenmediğini gösterdiğinin altını çizerek “Çınar’a olan ilgisizliği ve Çınar’ın anne sevgisinden uzak başkalarına emanet edilerek bakıldığı açıkça ortaya çıkmıştır. Davamızın kabulü ile, Çınar Erkin’in annede olan velayetinin değiştirilerek baba Caner Erkin’e verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm iddialar yalan ve yanlış”

Asena Atalay’ın avukatı Beyza Sındıraç ise tüm iddiaların yalan ve yanlış olduğunu, hiçbirini kabul etmediklerini söyledi. Avukat Sınıdraç “Bildirmiş olduğumuz tanıkların beyanları ile Çınar’ın sevgi ile sağlıklı bir ortamda annesi tarafından bakıldığı sabittir. Tüm iddialar müvekkilim Asena Atalay’ı yıpratmak amaçlıdır. Velayetin kendisine verildiği andan şu ana kadar hiçbir esaslı değişiklik yoktur. Davacı tarafın dosyaya sunmuş olduğu gazete kupürlerinin hepsi evlilik birliği içerisinde müvekkilimin Caner Erkin ile gittiği sosyal davetlerde çekilmiştir. Müvekkilim bekar bir anne olarak oğluna tüm ilgiyi göstermektedir. Müvekkilim oğlu Çınar’ı sağlıklı bir ortamda büyütmektedir. Sosyal hizmet uzmanı, psikologlar ve okuldaki öğretmenlerle yapılan araştırmalar ile bu durum ispatlanmıştır. Çınar Erkin sosyal hizmet uzmanına vermiş olduğu beyanda annesi Asena Atalay ile birlikte yaşamak istediğini söylemiştir” şeklinde konuştu.

“Caner Erkin oğlu Çınar’ı ayda bir kez görmeye geliyor”

Avukat Sındıraç, davacı Caner Erkin’in oğlu Çınar’ı ayda bir ya da iki ayda bir kez görmeye geldiğini vurgulayarak, “2-3 saat çocuğunu alıp alışveriş merkezinde gezdirip iade etmektedir. Bu şekilde bir ilişki sağlıklı bir durum teşkil etmemektedir. Ortak velayete karar verilebilmesi için müvekkilimin de buna onay vermesi gerekmektedir. Müvekkilimin buna onayı yoktur. Davanın reddini talep ediyoruz” dedi.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme velayet davasının reddine karar verdi. Davanın karara bağlanmasıyla Çınar annesi Asena Atalay’da kalmaya devam edecek.

Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan Asena Atalay’ın avukatı Beyza Sındıraç, Asena Atalay’ın eski eşiyle birlikte gittiği davetlerdeki fotoğrafların yayınlandığını ve bunların ‘hayasız fotoğraflar’ denilerek servis edildiğini söyledi. Avukat Sındıraç “Çocuğu ile ilgilenmediği noktasında asılsız iddialara bugün yanıt olarak bunların doğru olmadığı, Asena’nın çocuğu ile ne kadar ilgili olduğu ortaya çıktı ve mahkeme velayetin anne Asena Atalay’da kalmasına kara verdi. O yüzden bütün kadınlara örnek olmasını istiyorum” dedi.

Velayet davasının Asena Atalay’ın açtığı nafaka davasına karşı cezalandırmak amacıyla açıldığını söyleyen avukat Sındıraç, Asena Atalay’ın çocuğuyla ilgilenirken açılan bir dava olduğunu söyledi. Avukat Beyza Sındıraç, Çınar’ın annesi ile birlikte mutlu bir şekilde yaşamaya devam edeceğini vurguladı.