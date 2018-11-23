THY- Noukşot
0553 313 94 23

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi yapıldı.

23 Kasım 2018 Cuma 15:04
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde Galatasaray Kulübünden temsilcinin yer almaması dikkati çekti.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu etapta, 4. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor yer alacak.

Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda eşleşmeler şöyle:

Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği

Sivas Belediyespor-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok

Nazilli Belediyespor-Göztepe

Gençlerbirliği-Hatayspor

Adana Demirspor-Medipol Başakşehir

Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor

Altay-Kayserispor

Ümraniyespor-1461 Trabzon

Menemen Belediyespor-Kasımpaşa

Fenerbahçe-Giresunspor

Fatih Karagümrük-Akhisarspor

Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü

Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

Keçiörengücü-Galatasaray

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:04
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Sivas
  4. Rize
  5. Kahramanmaraş
  6. Malatya
  7. Kayseri
  8. Hatay
  9. Giresun
  10. Bolu
  11. Balıkesir
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Adana
  15. 5. tur
  16. Futbol
  17. kura çekimi
  18. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borussia Dortmund, Alcacer'in bonservisini aldı
    1. Borussia Dortmund, Alcacer'in..
    2. Ayvanın her şeyi şifa!
    3. 2 kişiyi yaraladıktan sonra polise..
    4. Voleybol: Efeler Ligi
    5. AK Parti Batman belediye başkan adayı..
    6. Kozmetik atölyesinde korkutan yangın!
    7. O ülkeler Filistin'i sırtından..
    8. Tandır çorbası tarifi
    9. AK Parti Artvin belediye başkan adayı..
    10. Robert Prosinecki ameliyat edildi
    11. Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik
    12. Sufîlerde sofra adabı
    13. Beşiktaş'tan Ardahanlı öğrencilere 3..
    14. Esenyurt'ta gerginlik
    15. İşitme engelliler için işaret diliyle..
    16. Sadece açlık ağız kokusu sebebi değil..
    17. Kireçlenmeye çörekotu yağı
    18. AK Parti Diyarbakır belediye başkan..
    19. BBP'den açıklama: İhraç olmamak için..
    20. Renk veren çamaşırlar nasıl yıkanır?
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular