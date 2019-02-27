Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Hatayspor: 4 - Galatasaray: 2- Sarı-kırmızılı takım, ilk maçtaki 2-0'lık galibiyetin avantajıyla yarı finale yükseldi



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Önder Yılmaz

Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Sadi Karaduman, Maiga (Dk. 46 Diallo), Kubilay Sönmez (Dk. 61 Nimaga), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Korkishko (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Mirkan Aydın

Galatasaray: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Emre Taşdemir (Dk. 66 Ömer Bayram), Selçuk İnan, Donk, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yunus Akgün (Dk. 83 Gökay Güney), Muğdat Çelik (Dk. 76 Onyekuru) Goller: Dk. 21 Muğdat Çelik, Dk. 53 Emre Akbaba (Galatasaray), Dk. 59 ve 72 (Penaltılardan) Gökhan Karadeniz, Dk. 79 Mirkan Aydın, Dk. 87 İsmail Çipe (Kendi kalesine) (Hatayspor) Sarı kartlar: Dk. 32 Yasin Güreler, Dk. 73 Mehmet Dingil, Dk. 89 Soner Örnek (Hatayspor), Dk. 69 Semih Kaya, Dk. 84 Emre Akbaba (Galatasaray)

HATAY (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, konuk olduğu Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'a 4-2 yenildi. Çeyrek final ilk maçında rakibini sahasında 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, bu skorun avantajıyla adını yarı finale yazdıran taraf oldu. 48. dakikada ev sahibi ekibin pas hatasını değerlendirerek topa sahip olan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı Muğdat Çelik'e çıkardı. Muğdat'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top auta çıktı. 52. dakikada ceza sahası içerisinde Semih Kaya'dan sıyrılan Caner Hüseyin Bağ'ın şutunda, kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 53. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortada ön direkteki Emre Akbaba, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 0-2. 58. dakikada Hatayspor, farkı 1'e indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Gökhan Karadeniz, Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Gökhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2. 69. dakikada ev sahibi ekip, maçta eşitliği yakaladı. Sol kanattan hızla ceza sahasına giren Mirkan Aydın, Semih Kaya'dan sıyrılarak vuruşunu yaptı. Kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı kornere çeldi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Semih'in Mirkan'a faul yaptığını belirterek maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2. 74. dakikada Hatayspor defansında Soner Örnek'in hatalı pasında araya giren Muğdat Çelik, ceza sahası içinde boş kaleye şutunu çekti ancak top üstten auta gitti. 79. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Hüseyin Bağ, bir rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpas önündeki Mirkan Aydın'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2. 85. dakikada Hatayspor, bulduğu ilginç golle farkı 2'ye çıkardı. Genç kaleci İsmail Çipe, Yasin Güreler'in sol kanattan altıpasa gönderdiği topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak bacaklarının arasından geçerek ağlara gitti. Yardımcı hakem Serkan Çimen topun auttan çevrildiğini belirten bayrağı kaldırdı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından incelenen pozisyon sonrasında golün geçerli olduğu kararı çıktı: 4-2. Karşılaşma, Hatayspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sona erse de ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, yarı finale yükseldi.



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