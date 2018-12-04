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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Çaykur Rizespor: 0 - Balıkesirspor Baltok: 2

04 Aralık 2018 Salı 22:42
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kapluhan, Ömer Tevfik Özkoç

Çaykur Rizespor: Ujkani, Robin Yalçın, Talbi, Jach, Fink, Abdullah Durak (Dk. 46 Koray Altınay), Petrucci (Dk. 78 Eren Karadağ), Süleyman Koç, Umar, Samudio, Gladky (Dk. 46 Vedat Muric)

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Cüneyt Köz, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Muhammed Ali Doğan (Dk. 62 Nizamettin Çalışkan), Mehmet Boztepe (Dk. 71 Sedat Şahintürk), Kethevoama (Dk. 81 Oğuz Yılmaz), Otoo, Beleck

Goller: Dk. 13 ve 35 Beleck (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 19 Cumali Bişi, Dk. 58 Kethevoama, Dk. 90+2 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 83 Jach, Dk. 84 Koray Altınay (Çaykur Rizespor)


RİZE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

13. dakikada Balıkesirspor Baltok öne geçti. Muhammed Ali Doğan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda defanstan seken top, Beleck'in önünde kaldı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ujkani'nin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1

35. dakikada konuk ekipte Beleck, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Mehmet Boztepe'nin sağdan ceza sahasına ortasında Muhammed Ali Doğan'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ujkani'den dönen topu takip eden Beleck, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2

Karşılaşma, Balıkesirspor Baltok'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:42
  1. Balıkesirspor BALTOK
  2. Çaykur Rizespor
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