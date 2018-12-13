Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunun grup aşaması, E, F ve H gruplarındaki 6 maçla sona erdi.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının 6. ve son haftası tamamlandı.

Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke 04 ve Tottenham'ın ardından son 16 turuna yükselen son ekip de belli oldu.

Tur atlayacak ekibin belirleneceği F grubundaki Shakhtar Donetsk-Olympique Lyon mücadelesi 1-1 bitti. Shakhtar'ın golünü 22. dakikada Junior Moraes, Lyon'un golünü ise 65. dakikada Fekir attı.

Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran Olympique Lyon, son 16 turu biletini aldı.

Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk de Benfica, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Napoli, Valencia ve Viktoria Plzen gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E, F ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

E Grubu:

Benfica (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 1-0

Ajax (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 3-3



Takımlar O G B M A Y Av P Bayern Münih 6 4 2 0 15 5 10 14 Ajax 6 3 3 0 11 5 6 12 Benfica

6 2 1 3 6 11 -5 7 AEK

6 0 0 6 2 13 -11 0





F Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya): 2-1



Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Olympique Lyon (Fransa): 1-1

Takımlar O G B M A Y Av P Manchester City

6 4 1 1 16 6 10 13 Olympique Lyon

6 1 5 0 12 11 1 8 Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 8 16 -8 6 Hoffenheim

6 0 3 3 11 14 -3 3







H Grubu:

Valencia (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-1



Young Boys (İsviçre) - Juventus (İtalya): 2-1