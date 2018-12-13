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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

E, F ve H grubu karşılaşmaları tamamlandı- Olympique Lyon gruplardan çıkan son takım oldu

13 Aralık 2018 Perşembe 01:14
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunun grup aşaması, E, F ve H gruplarındaki 6 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının 6. ve son haftası tamamlandı.

Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke 04 ve Tottenham'ın ardından son 16 turuna yükselen son ekip de belli oldu.

Tur atlayacak ekibin belirleneceği F grubundaki Shakhtar Donetsk-Olympique Lyon mücadelesi 1-1 bitti. Shakhtar'ın golünü 22. dakikada Junior Moraes, Lyon'un golünü ise 65. dakikada Fekir attı.

Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran Olympique Lyon, son 16 turu biletini aldı.

Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk de Benfica, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Napoli, Valencia ve Viktoria Plzen gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E, F ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

E Grubu:

Benfica (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 1-0

Ajax (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 3-3

TakımlarO G B M AY AvP
Bayern Münih64201551014
Ajax6330115612
Benfica
6213611-57
AEK
6006213-110


F Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Olympique Lyon (Fransa): 1-1

TakımlarO G B MA YAv P
Manchester City
64111661013
Olympique Lyon
6150121118
Shakhtar Donetsk 6132816-86
Hoffenheim
60331114-33


H Grubu:

Valencia (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-1

Young Boys (İsviçre) - Juventus (İtalya): 2-1

TakımlarO G BM A Y AvP
Juventus
640294512
Manchester United
631274310
Valencia
62226608
Young Boys
6114412-94

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 01:14
  1. Futbol
  2. Olympique Lyon
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi

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