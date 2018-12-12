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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

A, B ve C grubu karşılaşmaları tamamlandı- Tottenham, Paris Saint-Germain ve Liverpool, adlarını son 16 turuna yazdırdı

12 Aralık 2018 Çarşamba 01:18
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A, B ve C gruplarındaki 6. hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turuna yükselen 3 ekip daha belli oldu.

Barcelona, liderliği daha önce garantilediği B grubundaki son mücadelesinde ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona'nın golünü Dembele, Tottenham'ın golünü Moura attı.

Sahasında oynadığı son 29 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmeyen Barcelona, Bayern Münih'in 1998 ile 2002 arasında kırdığı rekoru egale etti.

Inter ile PSV arasındaki grubun diğer karşılaşması da 1-1 tamamlandı. Interli Icardi, PSV'li Lozano'nun 13. dakikadaki golüne 73. dakikada cevap verdi.

Bu sonuçla aynı puan ve averaja sahip takımlardan Tottenham, ikili averajla Inter'in önünde son 16 turuna çıktı.

- Son haftaya lider giren Napoli gruptan çıkamadı

Kızılyıldız deplasmanından 4-1 galip ayrılan Paris Saint-Germain (PSG), heyecanın son haftaya kadar sürdüğü C grubunu lider bitirdi. PSG'nin golleri, Cavani, Neymar, Marquinhos ve Mbappe'den geldi.

Geçen sezonun finalisti Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Napoli karşılaşmasını, Salah'ın 34. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Böylece PSG ve Liverpool, son 16 turuna yükseldi. C grubunda son haftaya lider giren Napoli ise gruptan çıkamadı.

A grubunda son 16 turuna kalması kesinleşen takımlardan Borussia Dortmund, liderliği, Atletico Madrid ise 2'nciliği aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A, B ve C gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

A Grubu:

Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-2

Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0

TakımlarO G B M AY AvP
Borussia Dortmund 6411102813
Atletico Madrid
641196313
Club Brugge
61326516
Monaco
6015214-121


B Grubu:

Inter (İtalya) - PSV (Hollanda): 1-1

Barcelona (İspanya) - Tottenham (İngiltere): 1-1

TakımlarO G B MA YAv P
Barcelona
6420145914
Tottenham
6222910-18
Inter
622267-18
PSV
6024613-72


C Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-4

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-0

TakımlarO G B M A Y Av P
Paris Saint-Germain6321179811
Liverpool
63039729
Napoli62317529
Kızılyıldız
6114517-124

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 01:18
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  4. Tottenham
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi

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