Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Turnuvanın 1. ön eleme turu ilk ayağında 3 karşılaşma tamamlandı



ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme tur ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk ayağı, yarın ve 11 Temmuz Perşembe günü 43 maçla tamamlanacak. Bu maçların rövanşları, 16-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Saint Joseph's (Cebelitarık)-Rangers (İskoçya): 0-4 Gzira (Malta)-Hajduk Split (Hırvatistan): 0-2 CSKA Sofya (Bulgaristan)-Titograd (Karadağ): 4-0



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