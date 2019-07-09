Futbol: UEFA Avrupa Ligi
- Turnuvanın 1. ön eleme turu ilk ayağında 3 karşılaşma tamamlandı09 Temmuz 2019 Salı 22:42
ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme tur ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk ayağı, yarın ve 11 Temmuz Perşembe günü 43 maçla tamamlanacak.
Bu maçların rövanşları, 16-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Saint Joseph's (Cebelitarık)-Rangers (İskoçya): 0-4
Gzira (Malta)-Hajduk Split (Hırvatistan): 0-2
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Titograd (Karadağ): 4-0
YORUM YAZ