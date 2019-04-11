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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Ligde çeyrek final ilk maçları sona erdi

11 Nisan 2019 Perşembe 23:56
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında çeyrek finallerin ilk ayağı, 4 müsabakayla tamamlandı.

Arsenal, sahasında Napoli'yi 15. dakikada Aaron Ramsey ve 25. dakikada Kalidou Koulibaly'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 yendi. Arsenal'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 67 dakika görev yaptı.

Benfica, 19 yaşındaki Portekizli futbolcusu Joao Felix'in "hat-trick" yaptığı maçta Eintracht Frankfurt'u 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Joao Felix, ilki penaltıdan olmak üzere 21, 43 ve 54. dakikalarda, Ruben Dias 50. dakikada golleri atan isimler oldu. Konuk takımın gollerini, 40. dakikada Luka Jovic ve 72. dakikada Gonçalo Paciencia kaydetti. Eintracht Frankfurt'ta Evan N'Dicka, 20. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Benfica'da Joao Felix, UEFA Avrupa Ligi'nde "hat-trick" yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Rövanşlarının 18 Nisan'da oynanacağı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Arsenal (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-0

Benfica (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 4-2

Slavia Prag (Çekya) - Chelsea (İngiltere): 0-1

Villarreal (İspanya) - Valencia (İspanya): 1-3

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 23:56
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