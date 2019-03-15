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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Son 16 turu rövanşlarında tamamlanan 5 maçın ardından Arsenal, Benfica, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Villarreal çeyrek finale çıktı

15 Mart 2019 Cuma 01:55
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 5 müsabakayla sona erdi. Chelsea, Napoli ve Valencia'nın ardından Arsenal, Benfica, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Villarreal çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Öne çıkan mücadelede İngiltere ekibi Arsenal, deplasmanda 3-1 kaybettiği Fransa temsilcisi Rennes'i sahasında 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Arsenal'ın gollerini 5 ve 72. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 15. dakikada Ainsley Maitland-Niles kaydetti.

Çekya temsilcisi Slavia Prag, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında İspanya ekibi Sevilla'yı ağırladı. Slavia Prag'da 15. dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui, 47. dakikada penaltıdan Tomas Soucek, Sevilla'da 44. dakikada penaltıdan Wissam Ben Yedder, 54. dakikada Munir El Haddadi'nin golleriyle mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatmalara geçildi. Uzatmalara iyi başlayan Sevilla, 98. dakikada Franco Vazquez'in golüyle 3-2 öne geçse de rakibine 102. dakikada Mick van Buren ve 119. dakikada İbrahim Traore'nin golleriyle cevap veren Slavia Prag, mücadelede 4-3 galip gelerek çeyrek finale çıktı.

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ise evinde 0-0 berabere kaldığı İtalya ekibi Inter karşısında deplasmanda 1-0 kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Eintracht Frankfurt'un golünü 6. dakikada Luka Jovic attı.

Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları, 11 ve 18 Nisan'da oynanacak.

Sona eren 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya): 2-1 (3-1)

Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa): 3-0 (1-3)

Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya): 4-3 (Uzatmalarda) (2-2)

Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0 (Uzatmalarda) (0-1)

Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1 (0-0)

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 01:55
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