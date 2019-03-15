Futbol: UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanşlarında tamamlanan 5 maçın ardından Arsenal, Benfica, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Villarreal çeyrek finale çıktı

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 5 müsabakayla sona erdi. Chelsea, Napoli ve Valencia'nın ardından Arsenal, Benfica, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Villarreal çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Öne çıkan mücadelede İngiltere ekibi Arsenal, deplasmanda 3-1 kaybettiği Fransa temsilcisi Rennes'i sahasında 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Arsenal'ın gollerini 5 ve 72. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 15. dakikada Ainsley Maitland-Niles kaydetti. Çekya temsilcisi Slavia Prag, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında İspanya ekibi Sevilla'yı ağırladı. Slavia Prag'da 15. dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui, 47. dakikada penaltıdan Tomas Soucek, Sevilla'da 44. dakikada penaltıdan Wissam Ben Yedder, 54. dakikada Munir El Haddadi'nin golleriyle mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatmalara geçildi. Uzatmalara iyi başlayan Sevilla, 98. dakikada Franco Vazquez'in golüyle 3-2 öne geçse de rakibine 102. dakikada Mick van Buren ve 119. dakikada İbrahim Traore'nin golleriyle cevap veren Slavia Prag, mücadelede 4-3 galip gelerek çeyrek finale çıktı. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ise evinde 0-0 berabere kaldığı İtalya ekibi Inter karşısında deplasmanda 1-0 kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Eintracht Frankfurt'un golünü 6. dakikada Luka Jovic attı. Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları, 11 ve 18 Nisan'da oynanacak. Sona eren 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya): 2-1 (3-1)

Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa): 3-0 (1-3)

Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya): 4-3 (Uzatmalarda) (2-2)

Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0 (Uzatmalarda) (0-1)

Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1 (0-0)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.