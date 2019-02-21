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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Turnuvada Zenit, Arsenal, Napoli, Villarreal, Valencia, Eintracht Frankfurt, Salzburg ve Dinamo Zagreb üst tura yükseldi

21 Şubat 2019 Perşembe 23:04
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında 8 takım adını üst tura yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu rövanşında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımına 4. dakikada Magomed Ozdoev, 37. ve 76. dakikalarda Sardar Azmoun'un golleriyle 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekibin tek golünü, 43. dakikada Mehmet Topal kaydetti.

İlk maçını 1-0 kaybeden İngiltere temsilcisi Arsenal ise konuk ettiği Belarus ekibi BATE'yi 4. dakikada Zakhar Volkov (kendi kalesine), 39. dakikada Shkodran Mustafi ve 60. dakikada Sokratis Papastathopoulos'un ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Arsenal'de Mesut Özil, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.

İsviçre'nin Zürih takımını ilk maçta 3-1'le geçen İtalya temsilcisi Napoli de evinde oynadığı rövanş müsabakasını 43. dakikada Simone Verdi ve 75. dakikada Adam Ounas'ın golleriyle 2-0 kazanarak son 16 takım arasına kaldı.

Zenit, Arsenal ve Napoli'nin yanı sıra Villarreal, Valencia, Eintracht Frankfurt, Salzburg ve Dinamo Zagreb adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:


Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus): 3-0 (0-1)

Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1 (1-0)

Zenit (Rusya)-Fenerbahçe: 3-1 (0-1)

Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya): 1-0 (2-0)

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-1 (2-2)

Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre): 2-0 (3-1)

Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika): 4-0 (1-2)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-0 (1-2)


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 23:04
  1. Arsenal
  2. Chelsea
  3. Fenerbahçe
  4. Napoli
  5. son 32 turu rövanşı
  6. UEFA Avrupa Ligi

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