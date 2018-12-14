Futbol: UEFA Avrupa Ligi
- A, B, C, D, E ve F grubu karşılaşmaları tamamlandı- Bayer Leverkusen, Zürih, Salzburg, Celtic, Zenit, Slavia Prag, Dinamo Zagreb, Fenerbahçe, Arsenal, Sporting Lizbon, Real Betis ve Olympiakos son 32 turuna yükseldi14 Aralık 2018 Cuma 01:12
ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları da tamamlandı.
Tur atlamayı garantileyen Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanında oynadığı D Grubu son maçından eli boş döndü. Sahadan 1-0 galip ayrılan Spartak Trnava'nın golünü, 41. dakikada Kubilay Yılmaz attı.
F Grubu'nda Olympiakos, sahasında Milan'ı 3-1 yenerek gol averajıyla 2. sırayı aldı ve rakibini turnuvanın dışına itti.
Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği C Grubu'ndaki Kopenhag-Bordeaux müsabakası ise konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son maçların ardından A Grubu'nda Bayer Leverkusen ve Zürih, B Grubu'nda Salzburg ve Celtic, C Grubu'nda Zenit ve Slavia Prag, D Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe, E Grubu'nda Arsenal ve Sporting Lizbon, F Grubu'nda da Real Betis ve Olympiakos, son 32 turuna çıktı.
TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan)-Zürih (İsviçre): 1-1
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-5
B Grubu:
Celtic (İskoçya)-Salzburg (Avusturya): 1-2
Leipzig (Almanya)-Rosenborg (Norveç): 1-1
C Grubu:
Slavia Prag (Çekya)-Zenit (Rusya): 2-0
Kopenhag (Danimarka)-Bordeaux (Fransa): 0-1
D Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 0-0
Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-0
E Grubu:
Arsenal (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Sporting Lizbon (Portekiz)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 3-0
F Grubu:
Dudelange (Lüksemburg)-Real Betis (İspanya): 0-0
Olympiakos (Yunanistan)-Milan (İtalya): 3-1
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