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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Son 32 turunu daha önce garantileyen Fenerbahçe, D Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada tamamladı

14 Aralık 2018 Cuma 01:04
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçların ardından lider Dinamo Zagreb ve ikinci sıradaki Fenerbahçe, son 32 turuna yükseldi.

Gruptan çıkmayı son hafta maçları öncesinde garantileyen Fenerbahçe, konuk olduğu Spartak Trnava'ya 1-0 yenildi.

Grup liderliği önceki hafta kesinleşen Dinamo Zagreb ise sahasında Anderlecht ile 0-0 berabere kaldı.

Son karşılaşmaların ardından D Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarO G B M A Y Av P
Dinamo Zagreb
6420113 814
Fenerbahçe
622277 0 8
Spartak Trnava
621347-3 7
Anderlecht 603327-5 3


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 01:04
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