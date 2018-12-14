Futbol: UEFA Avrupa Ligi
- Spartak Trnava: 1 - Fenerbahçe: 014 Aralık 2018 Cuma 00:57
Stat: Antona Malatinskeho
Hakemler: Jose Maria Sanchez Martinez, Raul Cabanero, Javier Rodriguez (İspanya)
Spartak Trnava: Chudy, Toth (Dk. 64 Kulhanek), Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel (Dk. 81 Miesenboeck), Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos (Dk. 75 Ghorbani)
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Yiğithan Güveli (Dk. 82 Deniz Yılmaz), Skrtel, İsmail Köybaşı, Reyes, Jailson, Isla, Mahsun Çapkan (Dk. 73 Muhammet Ömer Çakı), Barış Alıcı, Slimani
Gol: Dk. 41 Kubilay Yılmaz (Spartak Trnava)
Sarı kartlar: Dk. 33 Gressak, Dk. 79 Grendel (Spartak Trnava), Dk. 82 Şener Özbayraklı, Dk. 88 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya deplasmanda 1-0 yenildi.
48. dakikada Spartak Trnava etkili geldi. Yarı sahadan Fenerbahçe defansının arkasına gönderilen uzun topla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jirka'nın vuruşunda, kaleci Harun topu ayaklarıyla çıkardı.
57. dakikada Şener Özbayraklı'nın uzun pasıyla savunma arkasına kaçan Slimani'nin ceza sahası içi sağ çaprazda yerden vuruşunda, top yandan auta çıktı.
62. dakikada sağdan Şener Özbayraklı'nın yerden ortasına altı pasta Barış Alıcı'nın vuruşunda, top üstten farklı şekilde auta gitti.
64. dakikada Bakos'un ara pasıyla ceza yayı dışı sağ çaprazda topla buluşan Kubilay Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
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