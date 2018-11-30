Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının 5. haftasında Beşiktaş, Norveç deplasmanında Sarpsborg'u 3-2 mağlup ederek üst tura kalmak için avantaj yakaladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 5. haftası, TSİ 23.00'te oynanan grup karşılaşmalarıyla sona erdi.

I Grubu'nda Beşiktaş, konuk olduğu Norveç temsilcisi Sarpsborg karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda Jeremain Lens (2) ve Vagner Love'un golleriyle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar grupta ikinci sıraya yükselirken, son maçlar öncesi son 32 turuna kalmak için önemli bir avantaj yakaladı.

Grubun diğer mücadelesinde Malmö, konuk ettiği Genk ile 2-2 berabere kaldı. İsveç ekibi Oscar Lewicki ve Marcus Antonsson ile ağları sarsarken, Belçika temsilcisinin gollerini Alejandro Pozuelo ve Joseph Paintsil kaydetti.

Grupta Malmö 8 puanla lider, Beşiktaş 7 puanla ikinci, Malmö 6 puanla üçüncü, Sarpsborg 5 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş, grubun son maçında konuk edeceği Malmö'yü yenmesi halinde diğer maçın sonucuna bakmadan son 32 turuna çıkacak.

- Sevilla üst tur şansını zora soktu

Öne çıkan diğer karşılaşmalarda, J Grubu'nda Belçika temsilcisi Standard Liege, konuk ettiği daha önce kupayı 5 kez müzesine götüren Sevilla'yı Moussa Djenepo'nun golüyle 1-0 yenerek üst tura kalma umudunu sürdürdü. İspanya ekibinde Pablo Sarabia 68. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Krasnodar'ın üst tura çıkmayı garantilediği grupta 9 puana sahip Sevilla ile Standard Liege arasından üst tura çıkacak takım, son maçların ardından belli olacak.

L Grubu'nda lider Chelsea, ağırladığı Yunanistan temsilcisi PAOK'u 27. ve 37. dakikalarda Olivier Giroud, 60. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 78. dakikada Alvaro Morata'nın golleriyle 40 yendi. PAOK'ta Yevhen Khacheridi, henüz 7. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.





- Üst tura kalanlar

H Grubu'nda Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve İtalya'dan Lazio, L Grubu'nda ise Chelsea önceden üst tura çıkmayı garantilemişti.

Alınan sonuçlar şöyle:





- G Grubu

Rangers (İskoçya) - Villarreal (İspanya): 0-0







- H Grubu

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Lazio (İtalya): 2-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa): 4-0





- I Grubu

Malmö (İsveç) - Genk (Belçika): 2-2

Sarpsborg (Norveç) - Beşiktaş: 2-3





- J Grubu

Standard Liege (Belçika) - Sevilla (İspanya): 1-0





- K Grubu

Jablonec (Çekya) - Rennes (Fransa): 0-1





- L Grubu

Chelsea (İngiltere) - PAOK (Yunanistan): 4-0

