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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 3- Siyah-beyazlı takım, gruptan çıkma iddiasını sürdürdü

30 Kasım 2018 Cuma 01:00
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: Sarpsborg

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Sarpsborg: Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm (Dk. 50 Jorgensen), Thomassen, Halvorsen, Nielsen, Zachariassen, Heintz (Dk. 68 Askar), Muhammed (Dk. 85 Larsen), Mortensen

Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Adriano (Dk. 78 Fatih Aksoy), Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Lens (Dk. 90+2 Erdem Seçgin), Mustafa Pektemek, Larin (Dk. 59 Vagner Love)

Goller: Dk. 1 Muhammed, Dk. 6 Heintz (Sarpsborg), Dk. 62 ve 90 Lens, Dk. 66 Vagner Love (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 55 Ljajic, Dk. 79 Fatih Aksoy, Dk. 80 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı karşılaşmada 3-2 yendi.

Gruptaki diğer karşılaşmada Malmö ile Genk 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Beşiktaş, gruptan çıkma şansını sürdürdü.

53. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topa Larin ön direkte kayarak müdahale etti, meşin yuvarlak auta gitti.

62. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Korner atışı sonrası ceza sahasına uzaklaştırılan topu kontrol eden Ljajic, meşin yuvarlağı Lens'e bıraktı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Lens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

66. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Lens'in sağdan ortaladığı topa ön direkte Vagner Love dokunarak skoru 2-2'ye taşıdı.

90. dakikada Beşiktaş skoru 3-2 yaptı. Oğuzhan Özyakup'un pasına hareketlenen Lens, ceza sahası sağ çaprazında topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi ve Beşiktaş 2-0 yenik duruma düştüğü maçta skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 01:00
  1. Beşiktaş
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  3. Sarpsborg
  4. UEFA Avrupa Ligi

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