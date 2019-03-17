TFF 2. Lig 27.hafta maç sonuçları TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz grupta 27. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz grupta 27. hafta maçları oynandı. Ligde alınan sonuçlar şöyle: - Kırmızı Grup Şanlıurfaspor-Bandırmaspor Baltok: 3-0 Konya Anadolu Selçukspor-Pendikspor: 1-3 Darıca Gençlerbirliği-Etimesgut Belediyespor: 1-2 Menemen Belediyespor-Kırklarelispor: 1-0 Tokatspor-BAK Spor: 2-1 Tuzlaspor-Zonguldak Kömürspor: 3-1 Fethiyespor-Sivas Belediyespor: 2-1 Tarsus İdmanyurdu-Kahramanmaraşspor: 3-0 - Beyaz Grup Sarıyer-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-1 Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe Belediyespor: 2-1 Niğde Anadolu-Gümüşhanespor: 0-3 Yılport Samsunspor-Bayrampaşa: 2-0 Manisaspor-Ankara Demirspor: 1-2 UTAŞ Uşakspor-İnegölspor: 1-2 Sakaryaspor-Eyüpspor: 2-0

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