Futbol: TFF 1. Lig Altay: 1 - Balıkesirspor: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Mehmet Ali Akkor Altay: Emre Koyuncu, Deniz Vural (Dk.68 Hüsamettin Yener), Kappel, Tavares, Tatos (Dk.81 Hakan Demirci), Putsila (Dk.90+2 Yılmaz Özeren), Paixao, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Balıkesirspor: Vukovij, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Celal Emir Dede, Furkan Çil, Kethevoama (Dk.90+3 Alperen Erdinç), Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran (Dk.72 Emirhan Çakır), Serdar Güncü, Kağan Kayalı, Berkay Aykurt (Dk.58 Otoo), Sarı kart: Dk.19 Kethevoama, (Balıkesirspor) Gol: Dk.90+3 Abdülkerim Bardakçı (Altay)

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de 3. hafta maçında, Altay sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

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