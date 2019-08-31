Futbol: TFF 1. Lig
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Boluspor: 031 Ağustos 2019 Cumartesi 21:30
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Murat Şener
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Alkılıç, Batuhan Astarslan, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Emre Gültekin, (Dk.84 Scuk) Osman Çelik, İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed, Oltan Karakullukçu, (Dk. 61 Taylan Antalyalı) Murat Uçar, (Dk 67 Obertan)
Boluspor: Yavuz Aygün, Seth, İsmail Konuk, Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer, Dodo, Cumali Bişi, Mustafa Durak, (Dk. 73 Mustafa Eskihellaç) Bilal Kısa, (Dk. 65 Shukurov) Gökhan Sazdağı, (Dk. 81 Batuhan Altıntaş) Rydell Poepon
Gol: Dk. 75 İbrahim Akdağ, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk.19 Emre Gültekin, Dk. 24 Osman Çelik, Dk. 37 İbrahim Akdağ, Dk. 90+4 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Dk. 36 Gökhan Sazdağı (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 33 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'in üçüncü hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
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