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Futbol: TFF 1. Lig

Ekol Göz Menemenspor: 0 - Hatayspor: 4

25 Ağustos 2019 Pazar 21:44
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Caner Ak, Burak Cansız, Furkan Ürün

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac, Alberk Koç, Semih Ceylan (Dk. 46 İbrahim Sangare), Diakite, Taşkın Çalış (Dk. 66 Galip Güzel), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 55 Tayfun Aydoğan), Muhammed Ali Doğan, Murat Elkatmış, Murat Erdemir, Hüseyin Çolak

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 71 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Quali), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 19 Hamza Gür), Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Goller: Dk. 42 ve Dk. 60 Selim Ilgaz, Dk. 53 Gökhan Karadeniz, Dk. 90 Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Semih Ceylan, Dk. 88 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor)

Kırmızı kart: Dk. 29 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 2. haftasında Hatayspor deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 4-0 mağlup etti.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 21:44
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