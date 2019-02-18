Futbol takımı kuran Suriyeli gençler, keşfedilmek istiyor





İZMİR (AA) - TALHA YAVUZ - İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Yardımlaşma Derneği üyelerinin kurduğu El-Hikme isimli futbol takımında top koşturan Suriyeli gençler, lisans çıkarılması ve liglerde oynayabilme konusunda destek bekliyor.

İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Yardımlaşma Derneği'nin 3 sene önce kurduğu El-Hikme takımı, aralarında Suriye liglerinde oynamış profesyonellerin de bulunduğu gençleri bir araya getirdi.

Düzenli olarak antrenman yapan ve farklı ilçelerde düzenlenen turnuvalara katılan takım, ülkelerindeki savaş ve farklı bir ülkede yaşama zorlukları nedeniyle zor günler geçiren gençler için sığınma noktası oldu.

Futbolu kariyer olarak düşünen Suriyeli gençler ise Türkiye'de lisanslı olarak oynama konusundaki sorunların çözülmesini istiyor.

Suriyeli Mültecilerle Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali, savaştan kaçan gençleri topluma entegre edebilmek için bir futbol takımı kurduklarını, takım sayesinde Suriyeli gençlerin Türk gençleriyle kaynaşmasını sağladıklarını belirtti.

Gençlerin futbol sayesinde psikolojilerinin düzeldiğini hatta Türkçelerinin geliştiğini ifade eden Ali, şöyle konuştu:

"Spor bir vesiledir. Gençlere iyi bir yol seçebilmek için bu çalışmaya başladık. Onların maçlarını takip ediyoruz, onları yönlendiriyoruz. Sadece futbol değil, onlara hayatlarında da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Spor vesilesiyle diğer takımlarla da arkadaşlıklar kurdular. Bu da entegrasyon için iyi oldu. Bu takım 3 sene önce Buca'daki bir turnuvada şampiyonluğa ulaştı."

Suriye'de amatör ve profesyonel liglerde oynayan gençlerin de takımda olduğunu, onların kendilerini Türk liglerinde ifade etmek istediklerini aktaran Ali, bu konuda prosedürlerle ilgili sorunların çözülmesini arzuladıklarını ifade etti.

Ali, şunları kaydetti:

"Bu gençler yarın futbolcu olabilir. Yetenekli Suriyeli gençlerin bir kısmı Avrupa'da oynuyor. Biz Türkiye'de de böyle olsun istiyoruz ama lisans problemi var. Gençler Suriye'de oynadıkları kulüplerden lisans alamıyor. Kaçan bir adam nasıl lisans alabilir? Başka bir formül bulmamız gerekiyor. Mesela denemeye girsin bu gençler, yetenekliler seçilsin. Dernekler ve spor camiası olarak bu probleme bir çare bulmalıyız."





- Muhammed Kürdi: "Çocuklarımın bir gün Fenerbahçe'de oynamasını istiyorum"







El-Hikme takımının kaptanı 26 yaşındaki Muhammed Kürdi, Suriye'deki savaş nedeniyle 5 sene önce Halep'ten İzmir'e geldiğini ifade etti.

Futbola Halep'te Ummel Halep takımında başladığını, Hurriye ve El-İttihad takımlarında oynadığını dile getiren Kürdi, geçimini Basmane ilçesinde terzilik yaparak sağladığını, düzenli olarak takımın antrenmanlarına katıldığını söyledi.

Kürdi, şöyle konuştu:

"İlk zamanlar her şey zordu, dil bilmiyordum, kimseyi tanımıyordum. Sonra yavaş yavaş çevrem oldu, hayat şimdi daha kolay eskiye göre. İki senedir derneğin futbol takımında oynuyorum. Takımdan çok memnunum, bana her yönden olumlu etkileri oldu. İstanbul, Bursa gibi illerde futbol oynayan Suriyeliler'in takımları meşhur oldu. Biz de keşfedilmek istiyoruz. Amatör lig de olsa da katılmak istiyoruz. Türkiye'de Fenerbahçe takımını destekliyorum, ben oynayamasam bile çocuklarımın bir gün Fenerbahçe'de oynamasını isterim."





- Muhammed Zeyno: "Altay denedi ama lisans istedi"





Takımın en iyi oyuncularından 21 yaşındaki Muhammed Zeyno ise Suriye'de El-İttihad, Hurriye ve Afrin takımlarında profesyonel olarak oynadığını, savaşın çıkmasıyla Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

İzmir'de mutlu olduğunu, geçimini inşaatlarda çalışarak sağladığını anlatan Zeyno, "Takım 2 senedir çok iyi gidiyor. Futbol bize sosyalleşmek açısından çok faydalı oldu. Savaştan sonra psikolojim bozulmuştu. Bu sayede Türk arkadaşlarla tanıştım, bana yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Altay takımının kendisini denediğini ve beğendiğini söyleyen Zeyno, "Lisansımı Suriye'den getiremediğim için oynayamadım. Bu sorun çözülürse bir gün en büyük hayalim Galatasaray'da oynamak." diye konuştu.