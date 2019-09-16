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Futbol: Süper Lig

- Aytemiz Alanyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:07
Futbol: Süper Lig


Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Asım Yusuf Öz

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Dk. 24 Djalma), Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Vedat Muric

Goller: Dk. 39 Tolga Ciğerci (Fenerbahçe), 45+2 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 22 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ceyhun Gülselam'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

39. dakikada Fenerbahçe karşılaşmada öne geçti. Sağ çaprazdan Vedat Muric ile paslaşarak ceza sahasına giren Rodrigues topu içeriye çevirdi. Kruse'un yan tarafa çıkardığı topa Tolga Ciğerci sert vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Marafon'un solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

43. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Junior Fernandes'in vuruşunda, kaleci Altay Bayındır iki hamlede topa sahip oldu.

45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Djalma Campos'un ortasında topa müdahale eden Altay Bayındır'dan seken topu önünden bulunan Junior Fernandes'in röveşatasında kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Junior Fernandes'in sol kanattan kullandığı uzun taç atışında, kaleci Altay Bayındır ile savunma oyuncuları arasındaki anlaşmazlıktan dolayı boşta kalan topu Bakasetas altıpas içinde bulunan Cisse'ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti :1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 21:07
  1. Antalya
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPER LİG

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