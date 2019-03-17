Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Ligde 26. hafta maçları tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtardı- Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçta Bursaspor'u 3-2 mağlup ederek zirve ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında 2 puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertli ekip, 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Galatasaray, Bursaspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

- Sonuçlar

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 2-1 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 0-2 Akhisarspor-Kasımpaşa: 2-3 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-1 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0 Beşiktaş-Göztepe: 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 3-1 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-1 Bursaspor-Galatasaray: 2-3

- Puan durumu

Süper Lig'de 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto Süper Lig



Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 26 17 7 2 41 13 28 58 2. GALATASARAY 26 15 7 4 55 27 28 52 3. BEŞİKTAŞ 26 13 8 5 51 34 17 47 4. TRABZONSPOR 26 12 7 7 45 36 9 43 5. EVKUR YENİ MALATYASPOR 26 10 7 9 37 33 4 37 6. ATİKER KONYASPOR 26 8 11 7 32 30 2 35 7. ANTALYASPOR 26 10 5 11 29 41 -12 35 8. ÇAYKUR RİZESPOR 26 8 10 8 37 33 4 34 9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 9 7 10 38 39 -1 34 10. KASIMPAŞA 26 10 4 12 44 48 -4 34 11. AYTEMİZ ALANYASPOR 26 10 4 12 28 33 -5 34 12. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 26 8 9 9 24 34 -10 33 13. FENERBAHÇE 26 7 10 9 32 37 -5 31 14. MKE ANKARAGÜCÜ 26 9 4 13 27 41 -14 31 15. BURSASPOR 26 5 13 8 24 31 -7 28 16. GÖZTEPE 26 8 3 15 26 34 -8 27 17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 26 4 10 12 26 35 -9 22 18. AKHİSARSPOR 26 5 6 15 27 44 -17 21







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