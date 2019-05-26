Futbol: Spor Toto Süper Lig - Göztepe: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Stat: Bornova Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko, Castro, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Jerome MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Alihan Kubalas, Pazdan, Cebrail Karayel, Sacko, Moke, Canteros, İlhan Parlak, Scarione, Orgill Gol: Dk. 14 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 3. dakikadasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Serdar Gürler'in sert şutunda top yandan auta gitti. 7. dakikada Alpaslan Öztürk'ün kendi yarı sahasından gönderdiği topla ceza alanına giren Halil Akbunar'ın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay uzaklaştırdı. 14. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 40. dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Serdar Gürler'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Titi'nin kafa vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı. İlk 45 dakikalık bölümü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.

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