Futbol: Spor Toto Süper Lig - Aytemiz Alanyaspor: 2 - Atiker Konyaspor: 4



Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Caulker, Welinton, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Villafanez (Dk. 75 Fernandes), Djalma Campos, Cisse Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Milosevic (Dk. 87 Hadziahmetovic), Ömer Ali Şahiner, Fofana (Dk. 71 Hurtado), Yatabare (Dk. 90+1 Jahovic)

Goller: Dk. 29 ve 47 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Jevtovic, Dk. 41 Jonsson, Dk. 72 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+1 Hurtado (Atiker Konyaspor) Sarı kartlar: Dk. 19 Jonsson, Dk. 31 Ferhat Öztorun, Dk. 40 Volkan Fındıklı, Dk. 77 Yatabare, Dk. 79 Jevtovic, Dk. 90 Ali Turan (Atiker Konyaspor), Dk. 45 Ceyhun Gülselam, Dk. 55 Welinton, 90+5 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti. 47. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ceyhun Gülselam topu yerden penaltı noktasına çıkardı. Topu kontrol eden Cisse'nin altıpasın önünden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2. 72. dakikada Atiker Konyaspor maçta bir kez daha öne geçti. Yatabare'nin ara pasında ceza sahasına giren Ömer Ali, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3. 76. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahasına ortaladı. Fernandes'in sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağa ayaklarıyla müdahale etti. 90+1. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Yatabare, meşin yuvarlağı Ömer Ali'ye çıkardı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Hurtado'nun ceza sahasında yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-4. Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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