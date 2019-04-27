Futbol: Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran (Dk. 83 Saadane), Samudio, Boldrin (Dk. 76 Mustafa Saymak), Aatıf (Dk. 27 Umar), Vedat Muric Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Paul Papp, Bjarsmyr, David Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Douglas (Dk. 86 Ziya Erdal), Emre Kılınç (Dk. 65 Kone), Rybalka (Dk. 73 Özer Hurmacı), Diabate Sarı Kartlar: Dk. 19 Hakan Arslan, Dk. 45 David Braz, Dk. 90+1 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 Awaziem (Çaykur Rizespor)

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçı 0-0 sona erdi.

51. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, topu kontrol eden Melnjak'ın savunma oyuncusundan sıyrıldıktan sonra aşırtma vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi. 56. dakikada ceza yayı üzerinde Diabate'nin yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti. 63. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı. 69. dakikada Vedat Muric'in ceza yayı üzerine pasında Melnjak'ın bekletmeden sert şutunda, kaleci Tolgahan Acar topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 77. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Melnjak'ın kafa vuruşunda, yerden seken topu kaleci Tolgahan Acar, güçlükle çelmeyi başardı. 90+2. dakikada kazanılan faul atışında Moroziuk'un sağdan ceza yayı üzerine pasında Mustafa Saymak'ın gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti. Müsabaka, 0-0 tamamlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.