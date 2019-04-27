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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Çaykur Rizespor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0

27 Nisan 2019 Cumartesi 18:11
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran (Dk. 83 Saadane), Samudio, Boldrin (Dk. 76 Mustafa Saymak), Aatıf (Dk. 27 Umar), Vedat Muric

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Paul Papp, Bjarsmyr, David Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Douglas (Dk. 86 Ziya Erdal), Emre Kılınç (Dk. 65 Kone), Rybalka (Dk. 73 Özer Hurmacı), Diabate

Sarı Kartlar: Dk. 19 Hakan Arslan, Dk. 45 David Braz, Dk. 90+1 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 Awaziem (Çaykur Rizespor)


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçı 0-0 sona erdi.

51. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, topu kontrol eden Melnjak'ın savunma oyuncusundan sıyrıldıktan sonra aşırtma vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

56. dakikada ceza yayı üzerinde Diabate'nin yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.

63. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

69. dakikada Vedat Muric'in ceza yayı üzerine pasında Melnjak'ın bekletmeden sert şutunda, kaleci Tolgahan Acar topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

77. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Melnjak'ın kafa vuruşunda, yerden seken topu kaleci Tolgahan Acar, güçlükle çelmeyi başardı.

90+2. dakikada kazanılan faul atışında Moroziuk'un sağdan ceza yayı üzerine pasında Mustafa Saymak'ın gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

Müsabaka, 0-0 tamamlandı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 18:11
  1. Çaykur Rizespor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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