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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Antalyaspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Charles, Amilton, Fredy, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Schwechlen, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Kone, Emrah Başsan, Tshabalala, Eduok, Sunu

Gol: Dk. 12 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada Tshabalala'nın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

5. dakikada sol çaprazda topla buluşan Charles'ın ortasında, defanstan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Mevlüt Erdinç'in kaleci Sehic ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

12. dakikada Antalyaspor öne geçti. Nazım Sangare'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mevlüt Erdinç'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırması sonrası VAR'a gidilirken, hakemi Fırat Aydınus, pozisyonun ofsayt olmadığı uyarısıyla golü verdi: 1-0.

22. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Tshabalala'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 16:58
  1. Antalyaspor
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor

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