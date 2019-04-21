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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0

21 Nisan 2019 Pazar 21:03
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Caulker, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca (Dk. 90+4 Hasan Ayaroğlu), Villafanez (Dk. 90+1 Taha Yalçıner), Campos (Dk. 90+2 Junior Fernandes), Cisse

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Serdar Aziz (Dk. 46 Sadık Çiftpınar), İsmail Köybaşı (Dk. 60 Frey), Mehmet Topal, Tolgay Arslan (Dk. 69 Zajc), Dirar, Eljif Elmas, Valbuena, Ayew.

Gol: Dk. 57 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 37 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

48. dakikada Welinton'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Campos'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

50. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan yerden pasında, ceza sahasında topla buluşan Ayew, meşin yuvarlağı arkaya aktardı. Penaltı noktası önünde topla buluşan Valbuena'nın vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

52. dakikada Welinton'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun Tekin, kontrol edemediği topu çizgi üzerinde iki hamlede uzaklaştırmayı başardı. Topu önünde bulan Villafanez'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

57. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Campos'un ceza sahasına ortasında Sadık Çiftpınar'dan seken topla altıpasın sağında buluşan Villafanez meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Arka direk hizasında topla buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.

63. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında arka kale direği hizasında topla buluşan Dirar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, sol kanattan Nsakala'nın ceza sahasına ortasında, Ozan Tufan'ın topukla geriye çıkardığı topla penaltı noktası üzerinde buluşan Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in ayaklarına çarparak kornere çıktı.

84. dakikada Sackey'in ara pasında kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kalan Cisse'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Isla 'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Frey'in vole vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

88. dakikada Villafanez'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında, ön direkte topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in müdahalesiyle kornere çıktı.

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 21:03
  1. Antalya
  2. Aytemiz Alanyaspor
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