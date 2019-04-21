Futbol: Spor Toto Süper Lig Aytemiz Alanyasopr: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Caulker, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Villafanez, Campos, Cisse Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Dirar, Eljif Elmas, Valbuena, Ayew.

Sarı kart: Dk. 37 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı. 16. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Villafanez'in ceza sahasına ortasında, defanstan dönen meşin yuvarlakla penaltı noktası yakından buluşan Cisse'nin röveşata vuruşunda, kaleci Harun Tekin yatarak topa son anda müdahale etmeyi başardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı. 36. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu kullanan Valbuena'nın ortasında, ön direkte topla buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka kale direğinin yanından auta çıktı. 39. dakikada defans hatasında topu kaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Baiano'nun vuruşunda, kaleci Harun Tekin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü. 40. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında, topla buluşan Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 43. dakikada ceza sahasına giren Villafanez'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'i geçti. Kale önünde Mehmet Topal topu uzaklaştırarak golü önledi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.