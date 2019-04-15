Futbol: Spor Toto Süper Lig - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)



Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Suat Arslanboğa, Kerem Ersoy, Erdinç Sezertam

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Leo, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Kone, Sunu, Obertan, Eduok, Opseth Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Serginho, Rotman, Güray Vural, Aykut Çeviker, Manu, Bokila Sarı kart: Dk. 17 Zeki Yavru (Akhisarspor)

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 4. dakikada konuk takım hızlı hücumla Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalesine geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda kaleci Sehic topu çıkardı. 21. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bokila'nın şutunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti. 26. dakikada gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Eduok, ceza sahası önünde oldukça sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak üsten auta gitti. 31. dakikada Bokila'nın pasında topla buluşan Aykut'un ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 43. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Eduok'un kullandığı kornerde Sunu'nun ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



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