Futbol: Spor Toto Süper Lig - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1



Stat: Yeni Malatya Hakemler: Serkan Çınar, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Ahmet Ildiz (Dk. 67 Aleksic), Bifouma, Guilherme (Dk. 46 Donald), Adem Büyük (Dk. 61 Ömer Şişmanoğlu), Kamara Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan, Djalma Campos (Dk. 90+2 Hasan Ayaroğlu), Villafanez (Dk. 89 Taha Yalçıner), Junior Fernandes (Dk. 72 Sackey) Goller: Dk. 6 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 12 Junior Fermandes (Aytemiz Alanyaspor) Kırmızı kartlar: Dk. 33 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk 82 Erkan Kaş (Evkur Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Dk. 45+7 Villafanez, Dk. 50 Baiano, Dk. 87 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 85 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, 1-1 eşitlikte tamamlandı. 47. dakikada ceza sahası içinde Bifouma'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti. 65. dakikada Villafanez'in ceza sahasında vuruşunda, kaleci Farnolle'nin çeldiği top kornere çıktı. 80. dakikada Kamara'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bifouma'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 82. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncu Erkan Kaş, hakeme yönelik sözlerinden dolayı, dördüncü hakemin uyarısıyla direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 85. dakikada kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalan Efecan Karaca, müsait durumda kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta attı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.