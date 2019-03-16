Futbol: Spor Toto Süper Lig - Antalyaspor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Stat: Antalya Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Hakan Yemişken Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Charles (Dk. 88 Zeki Yıldırım), Chico, Fredy (Dk. 85 Doğukan Sinik), Hakan Özmert, Amilton (Dk. 78 Drole), Doukara

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ozan Tufan (Dk. 80 Sural), Ceyhun Gülselam, Sackey (Dk. 46 Villafanez), Efecan Karaca, Djalma Campos, Cisse

Goller: Dk. 27 Hakan Özmert, Dk. 32 Doukara, Dk. 48 Amilton (Antalyaspor) Sarı kartlar: Dk. 46 Hakan Özmert, Dk. 57 Amilton, Dk. 72 Chico (Antalyaspor), Dk. 57 Ozan Tufan, Dk. 90 Baiano (Aytemiz Alanyaspor)

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 48. dakikada ceza sahasında topla buluşan Amilton'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 3-0. 57. dakikada hakem Zorbay Küçük, Ozan Tufan ile Amilton arasında yaşanan gerginlikte bu iki futbolcuya sarı kart gösterirken, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı yoğun itirazları nedeniyle tribüne gönderdi. 59. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı bacağıyla uzaklaştırarak gole engel oldu. 84. dakikada Djalma Campos'un sol kanattan ceza sahasına ortasında Cissokho'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Villafanez'in şutunda, top üstten auta çıktı. 90+4. dakikada Cisse'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Zorbay Küçük, VAR sisteminden gelen uyarının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Akdeniz derbisi, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.