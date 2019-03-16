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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 1

16 Mart 2019 Cumartesi 18:26
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Volkan Ahmet Narinç

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Lokman Gör, Leo, Kone, (Dk 76 Munsy) Scuk (Dk. 45 İbrahim Akdağ), Eduok, Taylan Antalyalı, Obertan, Opseth(Dk. 65 Emrah Başsan )

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Toure, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, (Dk. 90 İbanez) Abdulkadir Parmak, Ekuban, Amiri, (Dk. 62 Olcay Şahan) Nwakaeme, Rodallega (Dk.90+3 Murat Cem Akpınar)

Sarı Kart: Dk. 47 Amiri, Dk 74 Abdülkadir Parmak, Dk. 86 Rodallega (Trabzonspor), Dk 87 Lokman Gör, (Dk. 90+4 İbrahim Akdağ) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Gol: Dk. 64 Nwakaeme (Trabzonspor)


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada orta sahada topla buluşan Ekuban sol çaprazdan ceza alanına girer girmez çok sert vurdu. Üst direğe çarpan top, çizginin önüne düştü.

50. dakikada ev sahibi ekibin atağında İbrahim Akdağ'ın derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Taylan Antalyalı kaleciyle karşı karşıya kaldı. Taylan'ın gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

52. dakikada Sosa'nın kaybettiği topu ceza sahasının dışında alan Taylan Antalyalı, yerden vurdu. Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu

64. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta alanda Ekuban'ın pasıyla topla buluşan Nwakaeme, ceza alanı sol çaprazında yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

72. dakikada Rodallega'nın pasıyla defans arkasında topla buluşan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Sehic, kritik bir dokunuşla mutlak golü önledi.

80. dakikada ev sahibi ekibin golü geçersiz sayıldı. Sağ kanatta gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında içeri ortalanan topa Munsy kafa vurdu. Edouk'a çarpan top ağlara gitti. Hakem Ali Palabıyık, VAR sisteminin uyarısıyla golü geçersiz saydı.

86. dakikada konuk ekibin golü iptal edildi. Rodallega'nın pası sonrası Ekuban'ın şutunda kaleciden dönen topu Nwakaeme tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası pozisyon öncesinde Rodallega'nın Lokman Gör'e faul yaptığını belirleyen hakem golü geçersiz saydı.

Müsabaka konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:26
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